ÉCOUTEZ : Kylie Minogue et Dua Lipa en duo sur Real Groove

Kylie Minogue a fait équipe avec nulle autre que Dua Lipa pour présenter une version remixée de sa chanson Real Groove, interprétée pour la première fois en direct lors du concert virtuel Studio 2054, en novembre dernier.

Les deux stars ne tarissent pas d’éloges l’une envers l’autre : « Dua est une lumière étincelante et une force de la nature dans la musique pop », a déclaré Kylie Minogue, tandis que la chanteuse britannique de 25 ans a confié « Kylie est une de mes chanteuses préférées de tous les temps. Collaborer avec elle est un rêve qui prend vie ».

La version originale de Real Groove est disponible sur l’album Disco de Kylie Minogue, paru en novembre dernier, tout comme le premier extrait intitulé Say Something. Il s’agit du 15e disque studio de la chanteuse australienne de 52 ans et son premier depuis Golden, sorti en 2018.