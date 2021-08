ÉCOUTEZ : Lady Gaga de retour en duo avec Tony Bennett

Lady Gaga a profité du 95e anniversaire de Tony Bennett, mardi, pour dévoiler son nouveau duo avec le légendaire crooner américain! Cette reprise du classique I Get a Kick Out of You paraîtra le 1er octobre prochain sur le deuxième album conjoint des deux artistes, Love for Sale.

Cette nouveauté a été lancée en marge des deux derniers concerts de Tony Bennett qui ont lieu cette semaine au Radio City Music Hall de New York (les 3 et 5 août). Ces ultimes spectacles présentés en compagnie de Lady Gaga marqueront la fin de la carrière de Tony Bennett qui lutte contre la maladie d'Alzheimer.

L’album Love for Sale succédera à Cheek to Cheek paru en 2014. Cette fois-ci, Lady Gaga et Tony Bennett revisiteront l’œuvre de l’auteur-compositeur Cole Porter qui a notamment signé en 1934 la chanson I Get a Kick Out of You interprétée par de nombreux artistes, dont Frank Sinatra et Ella Fitzgerald.

Après avoir lancé son album Chromatica en mai 2020, Lady Gaga a récemment présenté une édition 10e anniversaire de Born This Way, son troisième disque en carrière.

La chanteuse de 35 ans endossera en novembre prochain le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott dont la bande-annonce a été dévoilée la semaine dernière.