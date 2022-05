ÉCOUTEZ : Lady Gaga lance la chanson Hold My Hand de Top Gun

Lady Gaga a lancé mardi à minuit Hold My Hand, sans conteste la chanson la plus attendue de la bande originale du film Top Gun : Maverick qui sortira au cinéma le 27 mai prochain! Écrite et composée par la star de 36 ans, en collaboration avec BloodPop, cette nouveauté se veut « une lettre d'amour au monde, pendant et après une période très difficile ».

« J'ai écrit la chanson pour l’INCROYABLE film Top Gun : Maverick mais aussi pour les gens qui ont l'impression qu'ils n'iront pas bien ou que NOUS n'irons jamais bien. La vie m'a appris à travers les moments difficiles à avoir foi en l'humanité quand c'est dur d'avoir confiance en soi. Quand tu te sens seul, triste, retiré du monde, loin de toi et des autres, Hold My Hand (tiens ma main) et un jour tu seras peut-être même assez fort pour tenir le coup », a déclaré Lady Gaga, lundi soir, dans une publication Instagram.

Suite du célèbre film d'action Top Gun sorti en 1986, Top Gun : Maverick mettra une fois de plus en vedette Tom Cruise et Val Kilmer dans leurs rôles respectifs de Pete « Maverick » Mitchell et de Tom « Iceman » Kazansky. Ce nouveau long-métrage sera en salles à la fin du mois, après avoir été présenté en avant-première au Festival de Cannes.

Hold My Hand est la première nouveauté de Lady Gaga depuis la parution de Love for Sale, son second disque conjoint avec Tony Bennett, en septembre dernier. Depuis 2020, la chanteuse et actrice a également lancé l’album Chromatica, en plus d’endosser le rôle féminin principal du film House of Gucci.