ÉCOUTEZ : les 2Frères lancent la chanson Sous le même toit

Les 2Frères sont de retour avec une nouvelle chanson! Intitulée Sous le même toit, cette nouveauté constitue le premier extrait du quatrième album du populaire duo qui devrait paraître cet hiver.

« On vous avait gardé la surprise! On fait paraître aujourd'hui le premier extrait de notre 4e album, une pièce intitulée Sous le même toit. Cette nouveauté écrite et composée par notre ami et complice Steve Marin a été réalisée par Gautier Marinof », ont déclaré les 2Frères, vendredi matin, sur les réseaux sociaux.

Lancé en février 2020, le plus récent album des 2Frères intitulé À tous les vents a atteint la première position des ventes au Québec, dès sa sortie. Erik et Sonny Caouette ont également fracassé un record grâce à leur chanson Guérir nos mémoires qui est devenue leur 11e numéro 1 en carrière!

Écoutez ici l’entrevue que Seb Lozon de Rouge FM a réalisé avec les 2Frères dans le cadre de la sortie de leur chanson Sous le même toit.

Vous voulez écouter la nouvelle chanson? C’est par ici!

Facebook@2Frères