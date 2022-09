ÉCOUTEZ : les Backstreet Boys lancent la chanson Last Christmas

Noël arrive à l’avance cette année! Quelques jours seulement après leur passage à Ottawa, Québec et Montréal dans le cadre de leur tournée DNA World, les Backstreet Boys ont lancé mardi la chanson Last Christmas, premier extrait de leur album A Very Backstreet Christmas qui paraîtra le 14 octobre prochain!

Last Christmas est une reprise du classique de Noël de Wham! sorti en 1984 et devenu sans contredit l’un des dix plus gros hits de Noël de l’ère contemporaine! Ce titre signé George Michael a d’ailleurs connu une seconde vie au cinéma, en 2019, grâce au film britannique Last Christmas.

Comptant un total de 13 chansons, A Very Backstreet Christmas sera composé de grands classiques de Noël comme Last Christmas, White Christmas, The Christmas Song, Winter Wonderland, Have Yourself A Merry Little Christmas, O Holy Night, This Christmas, Same Ole Lang Syne, Silent Night et I’ll Be Home for Christmas mais aussi de trois titres originaux (Christmas In New York, Together et Happy Days).

« Nous voulions faire un album de Noël depuis près de 30 ans maintenant et nous sommes plus que ravis que cela se produise enfin. Nous avons eu une expérience tellement amusante en mettant notre touche BSB sur certains de nos classiques de Noël préférés et nous avons hâte de faire partie de la saison des Fêtes de nos fans », avait déclaré Howie Dorough des Backstreet Boys, en juillet dernier.

Rappelons que les Backstreet Boys ont aussi célébré, il y a quelques semaines, le 25e anniversaire de Backstreet's Back, leur deuxième album en carrière!