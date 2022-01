ÉCOUTEZ : les Foo Fighters chantent pour les Muppets

Les Foo Fighters ont décidé de plonger tête première dans l’univers des Muppets avec Fraggle Rock Rock, une chanson tirée de la bande originale de la nouvelle version de la célèbre émission de télé pour enfants Fraggle Rock popularisée dans les années 1980!

En plus de Fraggle Rock Rock des Foo Fighters, l’album Fraggle Rock : Back to the Rock comprend de nouvelles chansons de Patti LaBelle, Cynthia Erivo, Ed Helms, Kenan Thompson et Daveed Diggs. Quant à la nouvelle émission, celle-ci est diffusée depuis vendredi dernier sur Apple TV +.

Avec Fraggle Rock Rock, Dave Grohl signe une collaboration de plus avec ses grands amis les Muppets! Le chanteur avait en effet effectué une courte apparition dans le film The Muppets sorti en 2011, en plus de participer à quelques reprises à l’émission Sesame Street.

Ne voulant pas pour autant négliger leurs fans plus « adultes », les Foo Fighters ont récemment dévoilé la bande-annonce officielle de Studio 666, leur film d’horreur qui sortira le 25 février prochain.

Qualifiée de « comédie d’horreur », Studio 666 revisitera de façon fictive l’enregistrement de Medicine at Midnight, le 10e album des Foo Fighters, dans un manoir hanté de Los Angeles.