ÉCOUTEZ : les Foo Fighters lancent la puissante chanson Waiting On A War

Jamais deux sans trois! Les Foo Fighters ont dévoilé jeudi le troisième extrait de leur album Medicine at Midnight qui paraîtra le 5 février prochain. Baptisée Waiting On A War, cette chanson engagée a été écrite tout spécialement par Dave Grohl pour sa fille Harper.

« En tant qu’enfant ayant grandi dans la banlieue de Washington DC, j'avais toujours peur de la guerre. Je faisais des cauchemars de missiles qui enflammaient le ciel et de soldats qui se trouvaient dans ma cour, très probablement provoqués par la tension politique qui régnait au début des années 1980 et la proximité de ma maison avec le Capitole. Ma jeunesse s’est passée sous un nuage sombre annonciateur d'un avenir désespéré », a déclaré Dave Grohl qui célébrait son 52e anniversaire de naissance ce jeudi 14 janvier.

« L’automne dernier, alors que je conduisais ma fille de 11 ans à l'école, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé : ‘’Papa, il va y avoir une guerre?’’. Mon cœur de père s’est déchiré en regardant ses yeux innocents, parce que j'ai réalisé qu'elle vivait sous le même nuage sombre annonciateur d'un avenir désespéré que moi, il y a 40 ans. J’ai écrit Waiting On A War ce jour-là. Cette chanson a été écrite pour ma fille, Harper, qui mérite un avenir, comme chaque enfant », a ajouté le leader de la formation américaine qui a vu le jour il y a 25 ans.

Comprenant aussi les extraits No Son Of Mine et Shame Shame lancés au cours des derniers mois, Medicine at Midnight sera le 10e album des Foo Fighters et le premier depuis Concrete and Gold sorti en 2017.