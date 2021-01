ÉCOUTEZ : les Foo Fighters plus rock que jamais avec No Son Of Mine

Les Foo Fighters ont commencé l’année 2021 sur une bonne note en dévoilant un nouvel extrait de leur album Medicine at Midnight qui paraîtra le 5 février prochain. Baptisée No Son Of Mine, cette chanson résolument rock succède à Shame Shame lancée en novembre dernier.

« No Son Of Mine est le genre de chanson qui nous habite tous. Nous avons décidé de la lancer aujourd’hui car elle prend tout son sens dans la période que l’on vit actuellement. Elle vise à dénoncer l’hypocrisie des dirigeants qui se justifient eux-mêmes, des personnes coupables d’avoir commis les crimes qu’ils sont censés combattre », a déclaré Dave Grohl, le leader du groupe, au magazine Rolling Stone.

Medicine at Midnight sera le 10e album des Foo Fighters et le premier depuis Concrete and Gold sorti en 2017.

Rappelons que la formation américaine a mis en ligne, en décembre dernier, une vidéo rétrospective intitulée Times Like Those, dans le cadre de son 25e anniversaire.