ÉCOUTEZ : les Foo Fighters possédés dans la chanson March of the Insane

Afin de faire la promotion de leur film d’horreur Studio 666, les Foo Fighters ont dévoilé mardi une toute nouvelle chanson intitulée March of the Insane. Lancée sous le nom de Dream Widow, cette nouveauté a de quoi surprendre les fans de la formation américaine avec un son diabolique… et résolument métal!

Qualifié d’opus heavy metal, March of the Insane appartient à Dream Widow, le défunt groupe fictif dont les membres ont tragiquement perdu la vie, tués par leur chanteur possédé, dans le film Studio 666 qui sortira le vendredi 25 février.

« Nous arrivons dans le manoir 25 ans plus tard pour enregistrer, n'ayant aucune idée de ce qui s'est passé il y a 25 ans, et je commence à être possédé par l'esprit du gars d'il y a 25 ans et par l'esprit de la maison. Cette chanson, March of the Insane, c'est leur album perdu. C'est le disque qu'ils faisaient avant que leur chanteur ne les tue », a expliqué Dave Grohl au magazine Rolling Stone.

Le leader des Foo Fighters a profité de l’occasion pour annoncer que Studio 666 ne comportera aucune musique tirée de Medicine at Midnight, le 10e album du band paru en février 2021 et enregistré dans le manoir hanté de Los Angeles où se déroule le film.

Les Foo Fighters ont par ailleurs ajouté une dizaine de nouvelles dates à leur tournée nord-américaine qui s’arrêtera notamment au Festival Osheaga de Montréal, le 29 juillet prochain.