ÉCOUTEZ : les Foo Fighters reprennent un hit disco des Bee Gees

Qui aurait cru qu’un jour on pourrait écrire « Foo Fighters » et « Bee Gees » dans la même phrase? Eh bien, c’est aujourd’hui le cas! Le célèbre groupe rock vient en effet de reprendre le méga-hit disco You Should Be Dancing des frères Gibb paru en plein cœur des années 70, à la glorieuse époque des boules en miroir!

Cette performance pour le moins inusitée a eu lieu dans le cadre de l’émission Sofa Sessions diffusée à l’antenne de la chaîne britannique BBC Radio 2. Après avoir interprété leur nouveauté Waiting On A War et leur classique de 2002 All My Life, les gars des Foo Fighters ont pris le public par surprise en chantant leur version de la chanson You Should Be Dancing des Bee Gees!

« Nous avons commencé à enregistrer la pièce instrumentale, puis je me suis dit que nous allions la sortir! Et laissez-moi vous dire que je n'avais jamais, jamais chanté comme ça! Mais c'était aussi la chanson la plus simple à interpréter de toute ma vie! Ça m’a pris six minutes et c’était terminé. J'aurais dû chanter comme ça depuis 25 ans! », a raconté avec humour Dave Grohl à l’animateur, expliquant que l’idée de reprendre ce hit disco lui était venu après le visionnement du documentaire How Can You Mend a Broken Heart consacré aux Bee Gees.

Originalement lancée en 1976, la chanson You Should Be Dancing des Bee Gees a connu un regain de popularité en figurant sur la bande sonore originale de Saturday Night Fever l’année suivante.

Sur une note plus « sérieuse », rappelons que le 10e album studio des Foo Fighters, Medicine at Midnight, vient de se classer au numéro 1 des ventes, à sa première semaine sur le marché!

Vous pouvez écouter la version complète de You Should Be Dancing des Foo Fighters en cliquant ici.