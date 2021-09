ÉCOUTEZ : les Jonas Brothers dévoilent la chanson Who's In Your Head

Les Jonas Brothers ont officiellement lancé vendredi leur nouveauté intitulée Who's In Your Head! Les célèbres frères avaient interprété cette chanson en primeur lors d’un concert au Colorado, le 5 septembre dernier.

Who's In Your Head est la quatrième nouvelle chanson des Jonas Brothers cette année. Celle-ci succède à Remember This spécialement écrite pour les Jeux olympiques de Tokyo, Leave Before You Love Me interprétée en collaboration avec le DJ américain Marshmello et Mercy tirée de la bande originale de film Space Jam : A New Legacy.

« Nous avons continué à travailler ensemble durant cette année et demie, même si nous étions physiquement séparés. Malgré la pandémie, nous voulions garder le rythme, en essayant de trouver de nouvelles chansons et de nouvelles sources d’inspiration », a confié Nick Jonas qui célébrait son 29e anniversaire jeudi.

Intitulé Happiness Begins, le plus récent album des Jonas Brothers avait connu un énorme succès lors de sa sortie en juin 2019, grâce aux hits Sucker, Only Human et Cool. Le trio a par la suite présenté la chanson What A Man Gotta Do, X avec Karol G.