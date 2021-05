ÉCOUTEZ : les Jonas Brothers présentent une nouveauté avec Marshmello

Chose promise, chose due! Après voir annoncé la sortie prochaine de nouvelles chansons, les Jonas Brothers ont dévoilé vendredi à minuit la pièce Leave Before You Love Me en collaboration avec le DJ américain Marshmello.

Joe, Kevin et Nick Jonas amorceront le 20 août prochain une grande tournée américaine en compagnie de la chanteuse country américaine Kelsea Ballerini. Aucun spectacle en sol canadien n’est toutefois prévu pour le moment.

Intitulé Happiness Begins, le plus récent disque des Jonas Brothers avait connu un énorme succès lors de sa sortie en juin 2019, grâce aux hits Sucker, Only Human et Cool. Le trio avait également présenté l’an dernier les chansons What A Man Gotta Do et X avec Karol G.

Quant à Nick Jonas, celui-ci a lancé le 12 mars dernier son quatrième album solo intitulé Spaceman. Ce disque comprend notamment la chanson This Is Heaven, ainsi que SelfishSelfish, une pièce inédite des Jonas Brothers.