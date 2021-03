ÉCOUTEZ : les Jonas Brothers sont de retour avec la chanson Selfish

Nick Jonas a créé la surprise, lundi, en annonçant que la version Deluxe de son nouvel album Spaceman comprenait une chanson… des Jonas Brothers! Intitulée Selfish, cette pièce inédite met en vedette les trois célèbres frères, incluant Kevin et Joe.

Selfish est l’une des 5 chansons bonus de la nouvelle édition de l’album Spaceman de Nick Jonas en vente dès maintenant. On y retrouve également la nouveauté Dangerous, ainsi que des versions alternatives de Don’t Give Up On Us, 2Drunk et This Is Heaven, ce qui porte le nombre total des pistes de ce disque à seize.

« Je vous avais bien dit que les Jonas Brothers n'allaient pas disparaître », a déclaré le plus jeune membre du groupe, faisant référence aux rumeurs de séparation des Jonas Brothers suite à la parution de son nouvel album solo. Les deux frères aînés du chanteur de 28 ans ont également réagi sur Twitter au dévoilement de Selfish.

La semaine dernière, Nick Jonas avait assuré qu’il continuerait de collaborer avec ses deux frères. Intitulé Happiness Begins, le plus récent disque du trio avait connu un énorme succès lors de sa sortie, en juin 2019, et ce, grâce aux hits Sucker, Only Human et Cool. Les Jonas Brothers avaient également présenté l’an dernier les chansons What A Man Gotta Do et X avec Karol G.

Spaceman est le quatrième album solo de Nick Jonas et son premier depuis Last Year Was Complicated sorti en 2016.