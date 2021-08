ÉCOUTEZ : les Rolling Stones dévoilent une chanson inédite de 1981

Les Rolling Stones ont annoncé qu'ils lanceraient le 22 octobre prochain une réédition de luxe de leur album Tattoo You, dans le cadre du 40e anniversaire de ce disque paru le 24 août 1981. Entièrement remasterisé, cet album de collection comprendra neuf chansons inédites, dont Living In The Heart Of Love dévoilée jeudi.

La nouvelle version de Tattoo You comptera également une nouvelle version de Start Me Up remixée à la sauce reggae, ainsi qu’une reprise du classique Shame, Shame, Shame de Jimmy Reed originalement sorti en 1963.

On retrouvera aussi sur ce « nouveau » disque des Rolling Stones les 26 chansons du concert que la mythique formation britannique a présenté au stade Wembley de Londres en 1982, dont Under My Thumb, Waiting For A Friend et Brown Sugar.

Lorsqu’ils se procureront l’édition anniversaire de Tattoo You, les fans des Rolling Stones pourront opter pour différents formats, dont des CD, des vinyles, des cassettes ou encore un coffret CD ou vinyles.

En avril dernier, Mick Jagger s’était joint à Dave Grohl des Foo Fighters pour présenter Eazy Sleazy, une nouvelle chanson évoquant la fin de la pandémie.