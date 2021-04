ÉCOUTEZ : Les sœurs Boulay dévoilent la chanson Antigone

Les sœurs Boulay sont de retour! Stéphanie et Mélanie Boulay viennent de dévoiler une toute nouvelle chanson baptisée Antigone, leur première collaboration avec la maison de disques Hôtel Particulier.

« Tellement fébriles de vous présenter aujourd’hui cette nouvelle chanson, gage de printemps et de jours meilleurs. Dire qu’y a quelques mois on devait mettre notre carrière sur pause, persuadées que l’envie de créer serait en veille pour un long moment. L’inspiration est revenue, la lumière aussi, alimentées par ces nouveaux regards bienveillants d'Hôtel Particulier. C’est indépendantes et épaulées de femmes de grande qualité qu’on vous revient aujourd’hui avec cette chanson de pardon et de désir d’aller de l’avant. On espère qu’elle vous fera du bien », ont indiqué les sœurs Boulay sur les réseaux sociaux.

Qualifiée de « recherche d’une vérité qui surpasse celle des hommes et des mœurs », Antigone s’est hissée en première position des ventes francophones sur iTunes, et ce, moins de 24 heures après son lancement!

Intitulé La mort des étoiles, le plus récent album des sœurs Boulay a été lancé en septembre 2019 sous l’étiquette Dare to Care, rachetée puis rebaptisée Bravo musique par Cœur de pirate, suite à une affaire d’allégations d’inconduites sexuelles visant certains dirigeants et artistes de la maison de disques.