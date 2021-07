ÉCOUTEZ : Les Spice Girls dévoilent une chanson inédite

Les Spice Girls continuent de célébrer le 25e anniversaire de Wannabe, leur tout premier succès! Au programme : la sortie d’un nouvel EP, le dévoilement de la démo d’une ballade inédite intitulée Feed Your Love ainsi que la mise en ligne d’un vidéoclip composé d’images prises par les fans.

Co-écrite avec Richard Standard et Matt Rowe en 1995, Feed Your Love est parue sur le nouvel EP Wannabe25 qui comprend aussi l'édition radio originale de Wannabe, une démo de ce méga-hit et une version remixée par le DJ américain Junior Vasquez.

Ce disque est disponible pour téléchargement et écoute en ligne depuis vendredi dernier, le 9 juillet, tandis que les versions CD, vinyle et cassette paraîtront le 23 juillet.

Lancée le 8 juillet 1996, la chanson Wannabe a rapidement été propulsée au sommet des palmarès du monde entier. Ce hit a également contribué à la naissance de la « Spicemania » et à faire de Spice le disque le plus vendu de l’histoire par un groupe féminin!

Rappelons que plusieurs rumeurs laissent entendre que les Spice Girls prépareraient une ultime tournée internationale.