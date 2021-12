ÉCOUTEZ : Les Trois Accords lancent une chanson pour Serge Thériault

Les Trois Accords ont dévoilé vendredi Dehors Serge dehors, une chanson composée spécialement pour accompagner le documentaire du même nom consacré au comédien Serge Thériault qui refuse de sortir de chez lui depuis plus de six ans en raison d’une dépression majeure.

Qualifiée « d’hymne rempli d’amour et d’espoir », cette pièce signée Pierre-Luc Boisvert, Charles Dubreuil, Alexandre Parr et Simon Proulx est la première nouveauté des Trois Accords depuis la sortie de l’album Beaucoup de plaisir en novembre 2018. Ce disque comprenait notamment le hit Ouvre tes yeux, Simon! ainsi que les chansons Bactérie #1 et Corinne.

Rappelons que le film Dehors Serge dehors est toujours à l’affiche au cinéma Beaubien de Montréal et au cinéma Cartier de Québec.