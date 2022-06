ÉCOUTEZ : Lizzo célèbre l’amitié au féminin dans Grrrls

Lizzo vient de dévoiler la chanson Grrrls, deuxième extrait de son album Special qui sera lancé le 15 juillet prochain. En plus de constituer un hommage au pouvoir des femmes, cette nouveauté se veut un hymne célébrant l’amitié au féminin!

Grrrls succède à About Damn Time, le premier extrait de l’album Special sorti il y a deux mois et déjà devenu un hit partout sur la planète!

« Je pense que la musique va vraiment parler d’elle-même. J’écris des chansons sur l’amour de toutes les manières et j’espère pouvoir transformer une partie de la peur qui sévit actuellement dans le monde en énergie et en amour. J’espère que lorsque les gens écouteront cet album, cela rendra leur journée un peu meilleure », a récemment confié Lizzo en parlant de son quatrième disque en carrière qui comptera 12 nouvelles chansons.

Intitulé Cuz I Love You, le plus récent album de Lizzo est paru en 2019. Ce disque a permis à la star de 34 ans de mériter trois trophées aux Grammy Awards, soit ceux du « Meilleur album urbain contemporain », de la « Meilleure performance pop solo » et de la « Meilleure performance R&B ».

Depuis, Lizzo nous a offert la chanson Rumors interprétée en duo avec Cardi B. Cette pièce ne figurera toutefois pas sur l’album Special.