ÉCOUTEZ : Louis-Jean Cormier lance le 1er extrait de son nouvel album

Louis-Jean Cormier lancera le 16 avril prochain un nouvel album intitulé Le ciel est au plancher! Question de nous offrir un avant-goût de son quatrième disque solo, l’auteur-compositeur-interprète a dévoilé le premier extrait, L’Ironie du sort, qui fera l’objet d’un vidéoclip ce mercredi.

« Un an après la sortie de Quand la nuit tombe, j’annonce la venue d’un nouvel album inspiré par le décès de mon père Marcel. L’album Le ciel est au plancher est imaginé par François Lafontaine (oui oui, celui de Karkwa) et moi-même », a annoncé Louis-Jean Cormier sur les réseaux sociaux.

Abordant les thèmes du deuil et des regrets, la chanson L’ironie du sort met en vedette trois choristes de talent, soit Marie-Pierre Arthur, Erika Angell et Camille, la fille de Louis-Jean Cormier.

Quant à l’album Le ciel est au plancher, celui-ci évoquera les souvenirs de Sept-Îles, la ville natale du chanteur de 40 ans, ainsi que la mort de son père survenue en janvier 2020. Cet opus succédera au disque Quand la nuit tombe (Je me moi, 100 mètres haies et Croire en rien) sorti en mars 2020 et à Les grandes artères paru en 2015.

Louis-Jean Cormier présentera également une nouvelle tournée d’une quarantaine de spectacles qui débutera à Trois-Rivières, le 26 mars, si évidemment les mesures sanitaires le permettent.