ÉCOUTEZ : Marc Dupré dévoile la chanson Tout ça pour rien

Marc Dupré a lancé vendredi Tout ça pour rien, le nouvel extrait de son album Où sera le monde qui sortira le 29 octobre prochain. Écrite et composée par le chanteur de 48 ans, cette nouveauté évoque une histoire d’amour qui bat de l’aile mais qui ne demande qu’à survivre.

« Chanson aussi touchante qu’entraînante, Tout ça pour rien lance un regard sensible sur un amour qui tangue. Elle évoque avec émotion la tendresse inébranlable et bienveillante d’un amoureux, malgré l’incertitude qui plane, les questions qui se multiplient et un silence de plus en plus lourd… », peut-on lire dans le communiqué de presse consacré à la plus récente chanson de Marc Dupré.

Tout ça pour rien nous arrive cinq mois après Où sera le monde?, la chanson-titre du huitième disque studio de Marc Dupré qui est rapidement devenue l’une des pièces les plus diffusées à la radio et les plus vendues au Québec. Quant à l’album Où sera le monde?, celui-ci succédera à Rien ne se perd paru en 2019.

Afin de célébrer la sortie de son nouveau disque, Marc Dupré présentera un concert au Centre Vidéotron de Québec, le 22 janvier 2022. Le chanteur sera également en spectacle à Brossard, Shawinigan, Sherbrooke, Rivière-du-Loup et Saint-Eustache au cours des prochains mois, en plus de monter sur la scène du Festival de Montgolfières de Gatineau ce samedi 4 septembre.