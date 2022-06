ÉCOUTEZ : Marie-Mai en duo avec Alexe pour la chanson En silence

Alexe a lancé vendredi dernier sa nouvelle chanson En silence interprétée avec nulle autre que Marie-Mai et composée en collaboration avec Charles Guay et Gautier Marinof.

« En silence est la rencontre entre deux artistes aux parcours différents, mais semblables à la fois; liées par ce feu intérieur souvent sous-estimé. Sur une pop accrocheuse au refrain revendicateur d’une indépendance déniée, nous avons droit à un hymne féministe libérateur qui cherche à inspirer les femmes à prendre la place qui leur revient de droit dans notre société », a indiqué l’équipe d’Alexe Gaudreault par voie de communiqué.

« Peu importe la route qu’on prend et les embûches sur notre chemin, force est d’admettre que c’est le feu qui dort en nous qui nous a fait bûcher pour atteindre nos objectifs et qui nous a guidées dans nos moments de doute. Pour une extra dose d’énergie féminine, allez écouter En silence », a ajouté Marie-Mai sur les réseaux sociaux.

Actuellement en plein cœur de sa tournée Elle et Moi - simplement qui se poursuit jusqu’en novembre, Marie-Mai a malheureusement dû reporter un spectacle prévu vendredi soir dernier à Saint-Hyacinthe en raison d’un virus qui l’a laissée sans voix.

« Parlant de la chanson En silence, c’est malheureusement comme ça que je devrai passer mon vendredi soir… St-Hyacinthe, je suis tellement désolée. Le spectacle sera remis au 22 septembre et je vous promets que l’attente en vaudra la peine », a déclaré avec humour l'auteure-compositrice-interprète de 37 ans qui devait y interpréter ses plus grands hits ainsi que les chansons d’Elle et moi, son plus récent album paru en 2018.