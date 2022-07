ÉCOUTEZ : Marie-Mai en duo avec le chanteur country Tyler Rich

Marie-Mai s’est jointe au chanteur country américain Tyler Rich pour interpréter la chanson Thinking We're in Love sortie vendredi dernier! Enregistré à Nashville, ce duo inattendu est offert en deux versions, soit anglophone et bilingue (franco-anglo).

« Il n'y a rien de plus inspirant que de collaborer avec d'autres artistes. Je trouve toujours des trésors cachés lorsque je sors de ma zone de confort et que ma passion et ma musique parlent par elles-mêmes. Je suis tombée en amour avec la chanson dès la première écoute. Elle transcende les genres et, personnellement, c'est ce que je recherche le plus dans l'écriture de chansons. Tyler est un humain incroyable et j'ai été époustouflée par son talent et son travail acharné. Tout le monde ne peut pas apprendre à chanter en français en si peu de temps. Nous nous sommes efforcés tous les deux de créer une pièce dont nous sommes fiers », a déclaré Marie-Mai par voie de communiqué.

« Thinking We're in Love évoque les émotions qui accompagnent le fait de tomber amoureux, lorsqu’on est un peu ivre. Je savais que cette chanson était spéciale dès que nous nous sommes assis pour l'écrire l'été dernier, et je savais que nous devions trouver l’artiste féminine parfaite pour le duo. Marie-Mai était tout cela et bien plus encore. Un talent fou, avec une voix si pure, mais massive. Chanter cette pièce avec Marie Mai l'a amenée à un tout autre niveau », a ajouté Tyler Rich.

Il s’agit du second duo en quelques semaines seulement pour Marie-Mai qui avait collaboré avec Alexe à la mi-juin pour la chanson En silence. Ayant célébré ses 38 ans la semaine dernière, la populaire chanteuse poursuit par ailleurs sa tournée Elle et Moi - simplement jusqu’en novembre.