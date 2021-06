ÉCOUTEZ : Marie-Pierre Arthur dévoile une chanson estivale en trio

Marie-Pierre Arthur s’est jointe à ses complices François Lafontaine et Olivier Langevin pour lancer Tout recommence, une chanson estivale conçue sur mesure pour l’arrivée du beau temps!

« En ce moment, faire un truc collectif, ça fait plus de bien que jamais. Olivier, ben c’est un frère. On a vraiment travaillé comme un band, tout le monde a sa partie de création… C’était tellement plein d’amour, ce dont on a tellement besoin de c’temps-là », a confié Marie-Pierre Arthur par voie de communiqué.

La musique de Tout recommence a été composée il y a plusieurs années par François Lafontaine, cofondateur de Karkwa et membre de Galaxie, qui ne l’avait jamais utilisée jusqu’ici. Sa conjointe Marie-Pierre Arthur a signé les paroles, tandis qu’Olivier Langevin (du groupe Galaxie) s’est joint au trio en tant que chanteur et guitariste.

Intitulé Des feux pour voir, le plus récent album de Marie-Pierre Arthur a été lancé le 24 février dernier. Outre la chanson titre, le quatrième disque en carrière de l’auteure-compositrice-interprète de 43 ans comprend les chansons Tiens-moi mon cœur, Dans tes rêves et Puits de lumière.