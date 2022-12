ÉCOUTEZ : Marilou lance la chanson La fumée des bougies

Quelques semaines après Rosie, Marilou a dévoilé mardi la chanson La fumée des bougies, nouvel extrait de son 4e album studio qui paraîtra en 2023!

« L’isolement, la solitude, la honte, la perte de l’innocence, le rejet. Le piège du désir de plaire, d’être vue et entendue. La soif de sécurité qui nous jette dans des bras dangereux. Toutes ces choses dont il m’est difficile de parler mais beaucoup plus facile d’exprimer à travers l’écriture et la musique », a déclaré Marilou au sujet de la chanson La fumée des bougies qui sera l’une des 16 chansons de son prochain album, tout comme Rose pâle et Rosie.

Intitulé Au Milieu de mon écart, le plus récent disque de Marilou est paru en 2013, succédant à La Fille qui chante (2005), Marilou (2007) et 60 Thoughts a Minute (2012). Depuis, la chanteuse, animatrice et femme d’affaires nous a offert plusieurs reprises de ses chansons préférées sur le Web, en parallèle avec ses nombreux autres projets professionnels.