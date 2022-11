ÉCOUTEZ : Marilou lance la touchante chanson Rosie

Dix ans après Au Milieu de mon écart, Marilou sera bientôt de retour avec un nouvel album! Afin de nous offrir un avant-goût de ce disque des plus attendus par ses fans, l’artiste aux multiples talents a dévoilé mardi une toute nouvelle chanson intitulée Rosie.

« En 2019, je racontais à travers Rose pâle toute ma détresse et mon angoisse face à une grossesse inattendue. Je disais à mon enfant que j’étais malade et que j’allais l’aimer plus tard… Je ne pouvais pas vous revenir et partager ma musique sans, avant tout, fermer cette parenthèse et vous raconter la suite de l’histoire », a déclaré Marilou au sujet de la chanson Rosie qui fait suite à Rose pâle, lancée il y a trois ans.

« En 2017, sans trop m’en rendre compte, j’entamais un processus créatif. Renouant tout naturellement avec l’écriture, le piano, la guitare, ma voix et le plaisir de mettre des mots en images. L’été dernier, quand Audiogram a frappé à ma porte pour me demander si j’avais un projet musical, je me suis surprise à leur répondre que j’avais un album de prêt! », avait annoncé l’auteure-compositrice-interprète de 32 ans sur ses réseaux sociaux, la semaine dernière.

« Dans ma tête, faire un album n’était en rien ce qui venait de se passer ; au cœur de mon quotidien et des jours ordinaires, un studio au pied de mon lit, beaucoup d’années et ma garde rapprochée. J’étais loin des idées de grandeur et du show-business. Avec Audiogram pour me supporter dans la mise en marché de ma musique, je vous ouvre une première fenêtre sur ces dernières années... sur une multitude de traits d’union entre mon long silence et aujourd’hui », avait ajouté Marilou.

Intitulé Au Milieu de mon écart, le plus récent album de Marilou est paru en 2013, succédant à La Fille qui chante (2005), Marilou (2007) et 60 Thoughts a Minute (2012). Depuis, la chanteuse, animatrice et femme d’affaires nous a offert plusieurs reprises de ses chansons préférées sur le Web, en parallèle avec ses nombreux autres projets professionnels.