ÉCOUTEZ : Maroon 5 et Megan Thee Stallion lancent Beautiful Mistakes

Maroon 5 a dévoilé mercredi une toute première collaboration avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion! Intitulée Beautiful Mistakes, cette nouveauté fera bientôt l’objet d’un vidéoclip officiel mais, d’ici là, la formation d’Adam Levine a mis en ligne une vidéo animée comprenant les paroles de la chanson.

Ayant connu beaucoup de succès en 2020 avec les hits Savage, Wap et 34+35, Megan Thee Stallion est loin d’être la première star du rap qui collabore avec Maroon 5. Au cours des dernières années, le groupe californien a notamment travaillé avec Wiz Khalifa (Payphone), Kendrick Lamar (Don't Wanna Know) et Cardi B (Girls Like You).

Tout comme les précédents extraits Memories et Nobody's Love, Beautiful Mistakes devrait paraître sur le septième album studio de Maroon 5 dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Baptisé Red Pill Blues, le plus récent disque de la formation sorti en 2017 a connu beaucoup de succès, notamment grâce aux hits Girls Like You, Don't Wanna Know, Wait, What Lovers Do avec SZA et Cold avec Future.