ÉCOUTEZ : Michael Bublé lance la chanson I'll Never Not Love You

Michael Bublé a dévoilé vendredi la nouvelle chanson I'll Never Not Love You, premier extrait de son album Higher qui paraîtra le 25 mars prochain!

Considéré par le principal intéressé comme son « meilleur disque à ce jour », le 11e album studio de Michael Bublé succédera à Love paru en 2018.

En décembre dernier, Michael Bublé avait offert à ses fans un avant-goût de son prochain disque en publiant la bande-annonce officielle (à écouter ci-bas) qui comprenait des chansons originales et quelques reprises, dont You’re The First, The Last, My Everything de Barry White, Crazy de Patsy Cline, My Valentine de Paul McCartney, Make You Feel My Love de Bob Dylan, Don’t Get Around Much Anymore de Duke Ellington et A Nightingale Sang In Berkeley Square de Bing Crosby.

Le chanteur canadien de 46 ans complètera par ailleurs cette année sa tournée An Evening with Michael Bublé qui s’arrêtera en Europe et en Amérique du Sud. Le populaire crooner sera aussi en résidence au Resorts World Theatre de Las Vegas, du 27 avril au 7 mai prochain.