ÉCOUTEZ : Mick Jagger et Dave Grohl dévoilent la chanson Eazy Sleazy

Mick Jagger et Dave Grohl ont offert toute une surprise aux fans des Rolling Stones et des Foo Fighters mardi : une collaboration inespérée baptisée Eazy Sleazy! Évoquant la fin de la pandémie, cette chanson parle notamment du confinement, de la vaccination, des désormais célèbres sessions Zoom et même des fameuses théories du complot.

Écrite par Mick Jagger, Eazy Sleazy met en vedette le légendaire musicien de 77 ans au chant et à la guitare, ainsi Dave Grohl, 52 ans, à la batterie, à la guitare et à la basse. En raison des mesures sanitaires, le duo a enregistré la chanson et la vidéo qui l’accompagne à distance, le premier chez lui et le second dans le studio des Foo Fighters.

« C’est une chanson que j’ai écrite en pensant à la fin du confinement, avec un certain optimisme dont on a tous besoin à l’heure actuelle », a expliqué le leader des Rolling Stones par voie de communiqué.

« Il est difficile de mettre des mots sur ce que représente pour moi l'enregistrement de cette chanson avec Sir Mick. C’est au-delà d’un rêve devenu réalité. Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas devenir plus folle... Et c’est sans aucun doute la chanson de l’été! », a ajouté avec enthousiasme le chanteur des Foo Fighters.

Parallèlement à sa carrière de chanteur, Dave Grohl met actuellement la touche finale à deux projets majeurs : le documentaire What Drives Us et le livre The Storyteller. Intitulé Medicine at Midnight, le 10e album studio des Foo Fighters est quant à lui paru en février dernier.