ÉCOUTEZ : MIKA nous fait danser sur sa nouvelle chanson Yo Yo

Quelques semaines après avoir présenté trois concerts au Québec, MIKA est de retour à la une, cette fois avec une toute nouvelle chanson à saveur électro-pop intitulée Yo-Yo!

« Je voulais écrire une chanson qui pourrait vous faire pleurer et danser en même temps. Une chanson pour que le monde, dans toute sa dureté, se sente mieux. Quelque chose qui sera toujours là pour vous réconforter. J'ai écrit ceci pour toi, comme tu écoutes dans ta chambre ou dans un club : peu importe, c'est juste à propos de toi », a mentionné MIKA sur les réseaux sociaux, en présentant Yo Yo à ses fans.

L’auteur-compositeur-interprète britannico-américano-libanais de 38 ans a par la suite chanté cette pièce pour la toute première fois sur la scène de la finale du concours Eurovision, samedi soir, à Turin, en Italie.

Yo Yo est la première nouveauté solo de MIKA depuis la parution de son album My Name is Michael Holbrook, en octobre 2019.

Très prolifique, MIKA préparerait par ailleurs pas moins de trois nouveaux disques : le premier en anglais, le deuxième en français et le troisième qui serait une bande originale de film!

Le chanteur dévoilera également le vidéoclip officiel de la chanson Yo-Yo au cours des prochaines semaines.