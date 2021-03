ÉCOUTEZ : Nick Jonas dédie sa nouvelle chanson à Priyanka Chopra

À quelques jours de la sortie de son quatrième album solo, Nick Jonas a dévoilé This Is Heaven, une chanson destinée tout spécialement à son épouse, l’actrice, chanteuse et mannequin d’origine indienne Priyanka Chopra!

« This Is Heaven cherche à mettre en mots ce sentiment euphorique d'être avec la personne qu’on aime, cette connexion magique qu’il y a entre nous. C’est ce que je vis avec Priyanka! On est marié depuis deux ans et je me sens toujours aussi bien et béni d’être avec elle! Elle m’inspire et elle influence ma musique pour le mieux », a confié le chanteur de 28 ans qui a épousé en décembre 2018 Priyanka Chopra, aujourd’hui âgée de 38 ans.

Tout comme la chanson-titre lancée en février dernier, This Is Heaven paraîtra ce vendredi 12 mars sur Spaceman, le premier disque solo du plus jeune membre des Jonas Brothers depuis Last Year Was Complicated sorti en 2016.

Parallèlement à sa carrière solo, Nick Jonas avait effectué un grand retour avec ses frères Kevin et Joe en juin 2019, en lançant l’album Happiness Begins, propulsé par les hits Sucker et Only Human. Les Jonas Brothers nous avaient également offert en 2020 les chansons What A Man Gotta Do et X en collaboration avec la chanteuse colombienne Karol G.