ÉCOUTEZ : Nick Jonas lance la chanson Spaceman

Après avoir connu un succès fou avec ses frères au cours des deux dernières années, Nick Jonas lance maintenant Spaceman, la chanson-titre de son nouvel album qui paraîtra le 12 mars prochain. Il s’agira du premier disque solo du plus jeune membre des Jonas Brothers depuis Last Year Was Complicated paru en 2016.

Le chanteur de 28 ans et conjoint de Priyanka Chopra sera par ailleurs l’invité de l’émission Saturday Night Live, ce samedi 27 février, pour interpréter en primeur Spaceman et parler de ses projets.

L’annonce de cette nouveauté de Nick Jonas a provoqué un vent de panique chez plusieurs fans des Jonas Brothers qui y voyaient le signe d’une séparation imminente du groupe. Heureusement, Joe et Kevin ont vite fait taire les rumeurs en encourageant leur jeune frère et en assurant que ce projet ne mettait absolument pas en péril l’avenir du trio.

Après six ans d’absence, les Jonas Brothers avaient effectué un grand retour en juin 2019 avec la parution de l’album Happiness Begins qui a vite gravi les plus hauts échelons des palmarès grâce aux hits Sucker et Only Human. L’an dernier, les trois frères nous ont également offert les chansons What A Man Gotta Do et X en collaboration avec la chanteuse colombienne Karol G.