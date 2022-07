ÉCOUTEZ : P!nk répond à ses détracteurs avec la chanson Irrelevant

P!nk a lancé jeudi à minuit une toute nouvelle chanson intitulée Irrelevant, moins de 24 heures après en avoir fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

Reconnue pour ses prises de position et son engagement social, P!nk a décidé de transformer en chanson les critiques haineuses qu'elle a récemment reçues sur Twitter, après avoir vivement dénoncé la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus protéger le droit des femmes à l’avortement en invalidant le jugement Roe v. Wade de 1973.

Dans la foulée de ces événements, certains commentateurs et internautes avaient « fortement » incité P!nk « à se taire et à chanter ». Après une pause de deux semaines, la chanteuse avait fait son retour sur les réseaux sociaux en publiant une courte vidéo dans laquelle elle acceptait le défi « Shut Up And Sing » avec humour et détermination, chantonnant « vous pouvez me qualifier de non pertinente, insignifiante, vous pouvez essayer de me rabaisser ».

Il n’en fallait pas plus pour que les fans de P!nk exhortent la chanteuse américaine de 42 ans à transformer ces paroles en chanson, ce qui est maintenant fait!

Rappelons que, depuis deux ans, P!nk s’est hissée au sommet des palmarès grâce à sa chanson All I Know So Far. La chanteuse a aussi lancé son film P!NK : All I Know So Far et son album All I Know So Far : Setlist, en plus de se voir décerner l’ICON Award aux Billboard Music Awards 2021.