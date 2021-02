ÉCOUTEZ : Patrice Michaud lance la nouveauté Origami

Patrice Michaud a profité du premier variété de Star Académie, dimanche soir, pour présenter en primeur une toute nouvelle chanson baptisée Origami! Composée en collaboration avec Julyan, cette ballade est décrite comme « un hymne à l’amitié et aux relations qui perdurent à travers les années ».

« Une chanson neuve. Sur l’amitié; celle qu’on garde, celle qu’on perd, celle qu’on espère comme un phare dans la nuit. Elle est toute simple, elle est à vous », a commenté Patrice Michaud sur les réseaux sociaux.

Parmi ces inconnus qui te frôlent,

Cette envie de perdre la tête sur une épaule.

C’est plus souvent de l’origami.

As-tu besoin d’un ami ?

Succédant à La grande évasion et À qui l’aura, Origami est le troisième extrait du quatrième album de Patrice Michaud qui devrait voir le jour au cours des prochains mois.

Intitulé Almanach, le plus récent disque de l’auteur-compositeur-interprète de 40 ans est paru en février 2017. On y retrouvait notamment les succès Kamikaze, Julie revient Julie s'en va, Cherry Blossom, La saison des pluies et Éloïse.