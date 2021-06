ÉCOUTEZ : Patrick Stump de Fall Out Boy chante pour Spider-Man

Patrick Stump, le leader de Fall Out Boy, a enregistré la chanson thème du nouveau dessin animé de Spider-Man, une pièce rock, accrocheuse et amusante à la fois! Intitulé Spidey and His Amazing Friends, cette émission signée Marvel sera diffusée sur la chaîne Disney Junior cet été.

Reconnu pour avoir participé à l’écriture et à la composition de nombreuses trames sonores de films et de séries télé, Patrick Stump n’en est pas à ses premières armes dans ce domaine! L’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur américain de 37 ans est notamment derrière la bande sonore officielle de la comédie dramatique Spell sortie en 2019, ainsi que d’une chanson du film LEGO Batman.

Spidey and His Amazing Friends est en quelque sorte une version animée et adaptée pour les enfants des aventures du célèbre héros. La série suit non seulement Spider-Man, mais aussi d'autres stars de Marvel, telles Miles Morales, Spider-Gwen, Mrs Marvel, Hulk et la Panthère noire.

« Les enfants d'âge préscolaire adorent déjà Spidey. Nous pensons que leurs parents seront aussi ravis de regarder ces histoires ayant pour thèmes l'amitié, la coopération, l’entraide et la résolution de problèmes », a déclaré Cort Lane, vice-président de Marvel Animation & Family Entertainment.

Sur une note plus « sérieuse », Fall Out Boy se joindra à Green Day et Weezer pour la tournée conjointe Hella Mega Tour qui débutera le 24 juillet prochain à Dallas.