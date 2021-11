ÉCOUTEZ : Post Malone et The Weeknd en duo sur One Right Now

Après Moth To A Flame avec Swedish House Mafia, The Weeknd participe à un nouveau duo, cette fois-ci avec nul autre que Post Malone! Intitulée One Right Now, cette chanson est la toute première collaboration sur disque entre les deux artistes.

One Right Now est également la deuxième nouveauté de Post Malone cette année, après Motley Crew sortie en juillet dernier. Selon son manager, le rappeur américain de 26 ans aurait pas moins de deux albums en préparation, bien qu’aucune date de parution n’ait encore été dévoilée.

Quant à The Weekend, celui-ci a lancé en août dernier Take My Breath, le premier extrait de son cinquième disque studio qui, selon toute vraisemblance, aura pour titre Dawn. Après avoir annoncé qu’il reportait sa tournée After Hours til Dawn qui devait notamment s’arrêter au Centre Bell de Montréal, le chanteur canadien de 31 ans a confié que son nouvel album était maintenant terminé.