ÉCOUTEZ : Post Malone reprend un hit de Hootie & The Blowfish

Post Malone a surpris ses fans en reprenant le grand classique Only Wanna Be With You du groupe rock Hootie & the Blowfish sorti en 1995! Cette nouveauté du rappeur américain a été lancée dans le cadre des célébrations entourant le 25e anniversaire de Pokémon.

Darius Rucker, le leader de Hootie & the Blowfish, a particulièrement apprécié cette nouvelle version de son plus grand succès en carrière. « Le sourire sur mon visage ne s’effacera pas avant longtemps. C'est génial. Mon frère Post Malone a parfaitement réussi, c’est l’enfer!!!!!!!!! », a déclaré le chanteur sur Twitter.

Post Malone interprétera Only Wanna Be With You lors d’un concert virtuel, ce samedi 27 février, dès 19 h. Ce spectacle gratuit sera diffusé en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de Pokémon, ainsi que sur le site officiel du 25e anniversaire de Pokémon.

Âgé lui aussi de 25 ans, l’interprète de Circles se décrit comme l’un des plus grands fans de la célèbre série de jeux vidéo : « Je suis fan de Pokémon depuis si longtemps que j'ai en quelque sorte grandi avec lui. C’est donc un honneur de pouvoir célébrer nos 25 ans ensemble! ».