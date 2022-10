ÉCOUTEZ : Queen lance une chanson inédite avec Freddie Mercury

Chose promise, chose due! Tel qu’annoncé en juin dernier, Queen a lancé jeudi une chanson inédite interprétée par nul autre que Freddie Mercury! Intitulée Face It Alone, cette nouveauté est la première pièce comportant la voix du défunt chanteur en plus de huit ans.

« Nous avions en quelque sorte oublié ce morceau. Mais il était là, ce petit bijou. C'est magnifique, une vraie découverte. C'est une pièce très passionnée », a déclaré par voie de communiqué Roger Taylor, le batteur de Queen.

« Je suis heureux que notre équipe ait pu retrouver ce morceau. Après toutes ces années, c'est génial de nous entendre tous les quatre... Oui, Deacy est là aussi, travaillant en studio sur une idée de chanson géniale qui n'a jamais été achevée... jusqu'à maintenant! » a ajouté le guitariste Brian May.

Face It Alone a été enregistrée en 1988, pendant les sessions du 13e album studio de Queen, The Miracle, mais n'avait finalement pas été retenue pour ce disque. La chanson paraîtra le 18 novembre en vinyle ainsi que dans le coffret The Miracle Collector's Edition, qui comprendra plusieurs autres titres inédits.

En 2014, Queen avait dévoilé les chansons Let Me in Your Heart Again, Love Kills et There Must Be More to Life Than This avec la voix de Freddie Mercury sur l’album compilation Queen Forever.

Rappelons que Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991, à l’âge de 45 ans, des suites du SIDA.

Quant à Queen, la formation britannique envisage une suite au populaire film Bohemian Rhapsody ainsi qu’un album avec son nouveau chanteur, Adam Lambert.