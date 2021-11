ÉCOUTEZ : Roch Voisine lance une nouvelle chanson de Noël

Avec plus d’un mois d’avance, Roch Voisine a offert tout un cadeau de Noël à ses fans en dévoilant son interprétation du classique Please Come Home for Christmas! Cette nouvelle version de la célèbre chanson des Fêtes est directement inspirée de la tournée Americana Light du chanteur de 58 ans qui se poursuivra en janvier.

Please Come Home for Christmas est la troisième chanson de Noël que lance Roch Voisine en quatre ans, après Mon premier sapin blanc en 2018 et Joyeux Noël mes amis, interprétée l’an dernier avec Glass Tiger.

Écrite par le chanteur et pianiste de blues américain Charles Brown en 1960, Please Come Home for Christmas a été reprise par une panoplie d’artistes au fil des ans, dont les Eagles en 1978 et Bon Jovi en 1992.