ÉCOUTEZ : Selena Gomez chante en duo avec Coldplay

Après BTS, au tour de Selena Gomez de s’associer à Coldplay! Le résultat de cette collaboration? La chanson Let Somebody Go, nouvel extrait de l’album Music of the Spheres de la formation britannique qui a été lancé vendredi à minuit.

En plus de Let Somebody Go, le neuvième disque studio de Coldplay comprend 11 autres titres, dont Higher Power et My Universe, une collaboration avec le groupe K-pop sud-coréen BTS. On retrouve aussi sur Music of the Spheres Coloratura, une pièce de plus de 10 minutes!

Coldplay a par ailleurs annoncé jeudi une nouvelle tournée internationale écoresponsable qui débutera en mars prochain à San José, au Costa Rica. Aucun concert au Canada n’est prévu pour le moment mais le groupe promet « plusieurs autres dates à venir ».

Intitulé Everyday Life, le plus récent disque de Coldplay était paru en novembre 2019.