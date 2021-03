REGARDEZ : Selena Gomez en duo avec DJ Snake sur Selfish Love

C’est le 12 mars prochain que Selena Gomez lancera Revelación, son tout premier disque interprété en espagnol. Afin de nous donner un avant-goût de cet EP fort attendu, la chanteuse de 28 ans vient d’en dévoiler un troisième extrait, la chanson Selfish Love réalisée en collaboration avec le producteur français DJ Snake!

Presque entièrement enregistré via Zoom, en raison de la pandémie, Revelación comprendra un total de 7 chansons. Outre les extraits Selfish Love, De Una Vez et Baila Conmigo interprété avec le rappeur portoricain Rauw Alejandro, on y retrouvera les titres Buscando Amor, Vicio, Adiós et Dámelo To en duo avec Myke Towers.

Avant de travailler sur Revelación, Selena Gomez avait déjà à son actif quelques chansons en espagnol, dont Más, tirée de l’album compilation For You paru en 2014, et Taki Taki, une autre collaboration avec DJ Snake (ainsi que Ozuna et Cardi B) sortie en 2018.

Baptisé Rare, le plus récent album de Selena Gomez est quant à lui sorti en janvier 2020. Le troisième disque studio de la star comprenait notamment les titres Dance Again, Lose You To Love Me, Look At Her Now, Boyfriend, Souvenir et She.