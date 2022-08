ÉCOUTEZ : Shania Twain présente la chanson Not Just A Girl

Shania Twain a profité de la sortie de son documentaire Not Just A Girl pour dévoiler une toute nouvelle chanson aussi intitulée Not Just A Girl. Cette nouveauté figure sur l’album compilation Not Just A Girl (The Highlights) qui, en plus de cette pièce inédite, regroupe 17 des plus grands succès de la chanteuse canadienne de 56 ans.

Diffusé sur Netflix depuis le 26 juillet, le documentaire Not Just A Girl retrace l'histoire fascinante de Shania Twain, de son enfance jusqu’à sa consécration en tant que star internationale, en passant par sa séparation très médiatisée avec son premier mari et producteur, Robert « Mutt » Lange.

« Mon mari m’a quittée pour une autre femme. J’étais au plus bas et je ne voyais aucun intérêt à poursuivre ma carrière musicale. Quand j'ai perdu Mutt, je pensais que le chagrin était aussi intense que la perte de mes parents et que c'était comme une mort », confie Shania Twain dans le documentaire Not Just A Girl, faisant référence à la mort tragique de sa mère et de son beau-père dans un accident de la route, alors qu'elle n'avait que 22 ans.

« Comment surmonter cette séparation? Je vais non seulement retourner en studio sans Mutt mais je vais aussi écrire toute ma musique seule et me redécouvrir en tant que créatrice individuelle comme je l'ai été toute ma jeunesse », ajoute l’auteure-compositrice-interprète native de Windsor, en Ontario.

On retrouve aussi dans ce nouveau documentaire réalisé par Joss Crowley les témoignages de figures marquantes de la musique qui ont côtoyé Shania Twain au cours de sa fructueuse carrière, dont Avril Lavigne, Orville Peck, Kelsea Ballerini, Lionel Richie et Diplo.