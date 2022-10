ÉCOUTEZ : Shawn Mendes chante pour le film Lyle, Lyle, Crocodile

Shawn Mendes a dévoilé vendredi dernier la nouvelle chanson Heartbeat, tirée de la bande originale du film familial Lyle, Lyle, Crocodile qui sortira au cinéma ce vendredi 7 octobre!

« Le plus difficile est que lorsque vous chantez pour un film au lieu de votre propre album, vous devez vraiment saisir les nuances de l'émotion derrière chaque parole et chaque note et la faire correspondre à la façon dont le personnage la représentera à l'écran. Ce fut une expérience d'apprentissage », a déclaré Shawn Mendes qui prêtera également sa voix au personnage principal du film.

« Entendre ma voix sortir d’un personnage animé est une expérience tellement amusante! Ce qui était vraiment incroyable, c'est que Lyle ne fait que chanter, alors je me sentais vraiment à l'aise de jouer son personnage. J'ai été capable de faire ce que je fais le mieux, en plus je m'identifie tellement à son histoire et à son personnage que c'était naturel. Quand j'ai été approché pour aider à faire la musique de l'adaptation d'un livre aussi classique, c'était une évidence et un changement tellement amusant par rapport à ce à quoi je suis habitué », a ajouté le chanteur canadien de 24 ans, visiblement ravi par cette expérience.

Le long métrage Lyle, Lyle, Crocodile est une adaptation du livre du même nom publié par Bernard Waber en 1965. On y raconte l'histoire d'un crocodile nommé Lyle qui mène une vie paisible à New York avec sa famille, jusqu'au jour où un voisin mal intentionné insiste pour que le sympathique reptile soit placé dans un zoo.

En plus de Heartbeat, on pourra entendre dans Lyle, Lyle, Crocodile plusieurs autres chansons de Shawn Mendes, dont la nouveauté On Top of the World et le hit There’s Nothing Holdin’ Me Back, ainsi que des classiques comme Sir Duke de Stevie Wonder ou encore Crocodile Rock d’Elton John.

Ce projet constitue une excellente nouvelle pour Shawn Mendes qui avait dû se résoudre à annuler les dates restantes de sa tournée internationale, l’été dernier, afin de prendre soin de sa santé mentale.