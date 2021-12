ÉCOUTEZ : Shawn Mendes lance sa chanson de rupture It’ll Be Okay

Shawn Mendes a dévoilé mercredi soir sa première nouveauté depuis l’annonce de sa rupture avec Camila Cabello, il y a deux semaines. Intitulée It’ll Be Okay (Tout ira bien), cette émouvante chanson fait clairement référence aux sentiments qu’éprouve le chanteur de 23 ans suite à sa récente séparation.

Shawn Mendes et Camila Cabello s’étaient rencontrés à l'été 2014. Leur relation amoureuse a été officiellement annoncée en 2019, lors de la sortie de leur duo Señorita, devenu le premier numéro 1 en carrière de l’auteur-compositeur-interprète canadien.

It’ll Be Okay est la première nouvelle chanson de Shawn Mendes depuis Summer Of Love lancée en août dernier et sa première en solo depuis la sortie de son quatrième album, Wonder, le 4 décembre 2020.

Rappelons que Shawn Mendes présentera deux concerts au Centre Bell de Montréal, les 15 et 16 août 2022, dans le cadre de sa tournée internationale Wonder.