ÉCOUTEZ : Simple Plan dévoile la nouveauté The Antidote

Après plus de 5 ans d’absence, Simple Plan est de retour! La formation montréalaise a dévoilé vendredi une nouvelle chanson intitulée The Antidote. Mais ce n’est pas tout! Le groupe promet également un nouvel album et une tournée de spectacles dont les détails seront annoncés sous peu.

« Cela faisait longtemps, très longtemps et nous ne pourrions être plus heureux d'annoncer enfin la sortie de notre nouvelle chanson, The Antidote! Merci d’avoir été si patients et de toujours nous soutenir. Cela signifie tout pour nous et nous vous en sommes tellement reconnaissants. Nous avons des tonnes de nouvelles excitantes à venir, alors préparez-vous! », ont déclaré les membres de Simple Plan sur les réseaux sociaux, dans un message adressé à leurs fans.

Le plus récent album de la formation, Taking One for the Team, est paru en février 2016. Le 5e disque studio de Simple Plan comprenait notamment les hits Singing in the Rain et I Don't Wanna Go to Bed.

Rappelons que Simple Plan montera sur scène avec The Offspring, dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll du groupe américain qui s’arrêtera notamment au Centre Vidéotron de Québec le 1er février 2022, au Centre Bell de Montréal le 2 février et au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 6 février.