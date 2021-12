ÉCOUTEZ : Simple Plan met en ligne My Christmas List

Vingt ans après sa sortie, la chanson My Christmas List de Simple Plan a finalement été mise en ligne sur les plateformes numériques avec, en prime, un nouveau visuel sur YouTube!

« Nous sommes si excités que nos fans puissent enfin écouter My Christmas List et l’ajouter à leurs listes d’écoute des fêtes! Ils nous le demandent depuis des années et c’est super de leur offrir ce cadeau de Noël précoce! C’est la toute première chanson que nous avons lancée, avant même notre premier album, et 20 ans plus tard, elle est encore très spéciale pour nous », a déclaré la formation montréalaise par voie de communiqué.

My Christmas List a d’abord été enregistrée en 2001 sous forme de pièce promotionnelle destinée aux stations de radio, avant de figurer un an plus tard (en tant que piste bonus) sur le premier disque de Simple Plan, No Pads, No Helmets… Just Balls.

Après plus de 5 ans d’absence, Simple Plan a dévoilé début novembre une toute nouvelle chanson intitulée The Antidote, premier extrait d’un album à venir.

Le groupe montera également sur scène avec The Offspring, dans le cadre de la tournée canadienne Let The Bad Times Roll qui s’arrêtera notamment au Centre Vidéotron de Québec, au Centre Bell de Montréal et au Canadian Tire Centre d’Ottawa, en février 2022.