ÉCOUTEZ : Sting dévoile le premier extrait de son album The Bridge

Sting a dévoilé mercredi If It’s Love, le premier extrait d’un tout nouvel album qui paraîtra le 19 novembre prochain. Baptisé The Bridge, ce disque comprendra 12 chansons pop-rock originales enregistrées durant la pandémie ainsi qu’une reprise du grand classique (Sittin’On) The Dock of the Bay d’Otis Redding, popularisé en 1968.

En plus d’avoir été inspiré par la crise sanitaire et le confinement, The Bridge évoquera le récent décès de Billy Francis, gérant de tournée et meilleur ami de Sting. Malgré ce contexte plutôt sombre, le 15e album solo de l’ex-chanteur de The Police regroupera des chansons positives et lumineuses ayant pour mission de « construire des ponts entre les séparations ».

« Ces chansons sont entre un lieu et un autre, entre un état d'esprit et un autre, entre la vie et la mort, entre les relations. Entre les pandémies et entre les époques. Politiquement, socialement et psychologiquement, nous sommes tous coincés au milieu de quelque chose. Nous avons besoin d'un pont », a confié l’auteur-compositeur-interprète britannique qui aura 70 ans le 2 octobre prochain.

« C'était certainement une bonne période pour que je fasse un album, mais les circonstances étaient uniques. C'était difficile de rassembler tout le monde au même endroit, donc j'ai fait beaucoup d'enregistrements via Zoom et avec les technologies des studios », a ajouté Gordon Matthew Thomas Sumner (alias Sting) dans le cadre d’une entrevue au Los Angeles Times.

Le plus récent album studio de Sting est paru en mai 2019. Intitulé My Songs, ce disque proposait de nouvelles versions des plus grands succès du chanteur et de la formation The Police.