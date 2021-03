ÉCOUTEZ : Taylor Swift dévoile la chanson inédite You All Over Me

Taylor Swift est pour le moins prolifique par les temps qui courent! Après avoir lancé deux nouveaux albums en 2020, la chanteuse de 31 ans dévoile maintenant une chanson inédite intitulée You All Over Me (From The Vault).

Cette nouveauté paraîtra le 9 avril prochain sur la nouvelle édition de l’album Fearless (Taylor’s Version), entièrement réenregistré. Co-écrite avec Scooter Carusoe, You All Over Me met en vedette la star country Maren Morris aux chœurs.

« Ce que j'aime de ces chansons From The Vault, c'est qu'elles n'ont jamais été entendues. Je peux donc expérimenter, jouer et même y inclure certains de mes artistes préférés », a mentionné Taylor Swift dont les récents disques Folklore et Evermore continuent de figurer au sommet des palmarès.

En février dernier, Taylor Swift avait annoncé avoir terminé l’enregistrement de la nouvelle version de Fearless, son deuxième album en carrière paru en 2008. Ce disque comprendra 26 chansons, dont le grand succès Love Story et six pièces inédites que la chanteuse a écrites alors qu’elle était âgée entre 16 et 18 ans. Les rumeurs parlent même d’une collaboration avec nulle autre que Katy Perry!

Rappelons que Taylor Swift s'était engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons, après l’achat des droits de ses six premiers disques par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings.

Aussi à lire : Taylor Swift fait don de 50 000 $ à une mère de 5 enfants dont le mari est décédé des suites de la COVID-19.