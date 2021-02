ÉCOUTEZ : Taylor Swift dévoile la nouvelle version de Love Story

Taylor Swift a dévoilé vendredi à minuit une toute nouvelle version, entièrement réenregistrée, de son grand succès Love Story originalement paru en 2008. Cette chanson constitue le premier extrait de la réédition de l’album Fearless qui sera lancée le 9 avril prochain.

« Je suis ravie de vous annoncer que ma nouvelle version de Fearless (Taylor's Version) est terminée et qu’elle sera très bientôt en vente. Cet album contient 26 chansons, dont 6 pièces inédites que j’ai écrites alors que j’avais entre 16 et 18 ans », a annoncé Taylor Swift au cours des derniers jours.

« Cet exercice a été plus épanouissant et émotif que je n'aurais pu l'imaginer et il m'a rendue encore plus déterminée à réenregistrer toute ma musique. J'espère que vous aimerez la nouvelle version de Love Story autant que j'ai aimé remonter dans le temps pour la recréer », a ajouté la star américaine de 31 ans dont les récents albums Folklore et Evermore continuent de figurer au sommet des palmarès.

Rappelons que Taylor Swift s'était engagée à enregistrer de nouvelles versions de ses anciennes chansons, après l’achat des droits de ses six premiers disques par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings.

Intitulé Fearless, le deuxième album studio de Taylor Swift est devenu l'album le plus vendu aux États-Unis en 2009.