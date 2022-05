ÉCOUTEZ : Taylor Swift dévoile un extrait de son album 1989 réédité

Taylor Swift a dévoilé une toute nouvelle version de sa chanson This Love, tirée de son album 1989 paru en 2014. Vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde grâce à des hits comme Shake It Off, Blank Space, Style et Bad Blood, ce disque sera bientôt offert dans une édition entièrement réenregistrée, comme ce fut le cas pour Fearless et Red, respectivement lancés en avril et novembre 2021.

« This Love (ma version) est sortie et je suis en train de revivre la tournée mondiale 1989 dans ma tête. Tout va bien », a déclaré Taylor Swift sur les réseaux sociaux, quelques jours après nous avoir donné un avant-goût de cette chanson dans la bande-annonce du film The Summer I Turned Pretty, une nouvelle série d’Amazon Prime qui sera diffusée à compter du 17 juin.

La réédition de l’album 1989 comprendra également la version réenregistrée du succès Wildest Dreams, dévoilée en septembre dernier. Il s’agira du cinquième nouveau disque de Taylor Swift en deux ans, si on compte Folklore et Evermore, lancés en juillet et décembre 2020.

Tout comme Fearless (Taylor’s Version) et Red (Taylor's Version), This Love (Taylor's Version) sera produit suite à l’achat des droits des six premiers disques de Taylor Swift par Scott « Scooter » Braun qui, depuis, les a revendus à Shamrock Holdings. Mécontente d’avoir perdu la propriété de ses premières œuvres, la star américaine de 32 ans s'était alors engagée à enregistrer de nouvelles versions de toutes ses anciennes chansons.

Taylor Swift a par ailleurs dévoilé dernièrement un avant-goût de sa chanson Carolina qui figurera dans le film Where the Crawdads Sing qui sortira en juillet prochain. Il s’agira de la première « vraie » nouveauté de l’auteure-compositrice-interprète depuis la parution de son album Evermore.