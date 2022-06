ÉCOUTEZ : Taylor Swift lance la touchante chanson Carolina

Taylor Swift a dévoilé ce week-end sa chanson Carolina qui figurera dans le film Where the Crawdads Sing qui sortira le 15 juillet prochain. Réalisée par Aaron Dessner du groupe The National, cette pièce est la première « vraie » nouveauté de la chanteuse américaine depuis la parution de son album Evermore, en décembre 2020.

« Il y a environ un an et demi, j'ai écrit une chanson sur une histoire incroyable, l'histoire d'une fille qui a toujours vécu à l'extérieur, en regardant dedans. Figurativement et littéralement. La juxtaposition de sa solitude et de son indépendance. Son désir et sa quiétude. Sa curiosité et sa peur, toutes emmêlées. Sa douceur persistante... et la trahison du monde à son sujet. J'ai écrit celle-ci seule au milieu de la nuit, puis Aaron Dessner et moi avons méticuleusement travaillé sur un son qui, selon nous, serait fidèle au moment où cette histoire se déroule. J'ai fait le vœu qu'un jour vous l'entendiez », a déclaré Taylor Swift sur les réseaux sociaux.

Where the Crawdads Sing sera l’adaptation cinématographique du roman du même nom publié en 2018 par Delia Owens. Ce best-seller raconte l'histoire de Kya, une jeune fille abandonnée qui a grandi seule dans les marais de la Caroline du Nord, avant de devenir la principale suspecte dans une affaire de meurtre. En plus de Daisy Edgar-Jones, ce long-métrage mettra en vedette Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer, Jr. et David Strathairn.

Taylor Swift prépare par ailleurs une nouvelle version réenregistrée de son album 1989, comme ce fut le cas pour Fearless et Red, respectivement parus en avril et novembre 2021.

Depuis trois ans, Taylor Swift a lancé pas moins de cinq albums, soit Lover, Folklore et Evermore, ainsi que Fearless (Taylor's Version) et Red (Taylor's Version). En février dernier, la star de 32 ans s’est jointe à Ed Sheeran pour interpréter la nouvelle version de la ballade The Joker and the Queen.